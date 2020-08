Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Adeptos do V. Setúbal marcam nova manifestação para hoje "Pelo Vitória. Por Setúbal". É com este mote que os adeptos sadinos convocaram para as 19 horas de hoje, na Praça de Bocage