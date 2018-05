Um grupo de adeptos do V. Setúbal vai homenagear José Couceiro, treinador que anunciou a saída do clube há uma semana, após a última jornada da Liga NOS. O jantar, que deve juntar muitos vitorianos, está agendado para 29 de maio num restaurante da cidade. Com a iniciativa, os adeptos pretendem prestar tributo e agradecer o trabalho que o técnico fez no Bonfim nos últimos dois anos. A data coincide com a celebração do 13º aniversário da conquista da Taça de Portugal de 2004/05, quando os sadinos foram treinados por Couceiro e José Rachão.

Numa época de grandes dificuldades, na qual o Vitória só assegurou a permanência na Liga NOS na 34ª jornada, Miguel Reizinho, um dos promotores da iniciativa, elogia a forma como o técnico defendeu o clube. "Cada um de nós não esquece e quer agradecer pessoalmente ao míster Couceiro todas as palavras em defesa do nosso bom-nome. Todas as semanas, no final de cada jogo, reconfortou-nos perante tantas injustiças", escreveu no Facebook.

Recorde-se que José Couceiro anunciou a sua saída a 13 de maio, afirmando não ter condições para continuar no cargo, devido à falta de apoio da direção. As inscrições para o jantar podem ser feitas a partir de hoje e são limitadas a 150 pessoas.

Autor: Ricardo Lopes Pereira