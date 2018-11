A presença do empresário Alexandre Pinto da Costa no hotel onde a equipa do V. Setúbal estagiou antes do jogo em Braga agitou as redes sociais. O filho do presidente do FC Porto esteve com Vítor Hugo Valente e Lito Vidigal, respetivamente líder e técnico dos sadinos, tendo ido ao local na qualidade de empresário de Mikel Agu. "É normal os agentes quererem inteirar-se sobre os jogadores que representam", afirmou a Record fonte dos sadinos.