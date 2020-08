Alexsandro reforça defesa do V. Setúbal

Alexsandro é reforço do V. Setúbal para a temporada 2020/2021, anunciou esta segunda-feira o clube sadino. O defesa central, de 21 anos, vem do Praiense e mostra-se feliz com a chegada ao Bonfim.





"É uma sensação incrível. Sempre foi o meu objetivo chegar a um clube grande e histórico como o Vitória FC. Aceitei a proposta porque me foi apresentado um projeto muito interessante. Além disso, o Vitória é um clube do povo, com uma massa adepta que exige o máximo, e isso é muito bom. Motivou-me mais ainda", disse o futebolista em declarações ao site do clube, onde aproveitou para se descrever como jogador e deixou uma promessa aos adeptos do emblema sadino."Considero-me um jogador muito aguerrido, sempre com muita confiança e responsabilidade dentro e fora de campo. Tenho também as minhas qualidades que quero demonstrar em campo. Vou dar tudo para poder ajudar o Vitória. Vou fazer o meu trabalho da melhor forma para poder contribuir para a equipa e lutar a cada treino e a cada jogo como se de uma final se tratasse", concluiu.