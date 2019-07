Allef ruma aos russos do Baltika

Depois de duas temporadas ao serviço do V. Setúbal, o avançado Allef deixa o Bonfim para rumar aos russos FC Baltika, anunciou hohe o clube na sua página oficial. No âmbito do negócio, o conjunto setubalense assegurou a partilha de uma percentagem (30%) dos direitos económicos do jogador.Recorde-se que Allef chegou ao Bonfim em 2017, oriundo do Real Sport Clube, e daí para cá realizou 19 jogos e apontou três golos ao serviço da equipa principal.O Vitória agradece o contributo de Allef ao clube e deseja-lhe as melhores felicidades.