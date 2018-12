André Sousa recuperado

Um mês e meio depois de ter contraído uma lesão no joelho esquerdo, o defesa André Sousa, de 20 anos, volta a estar apto a dar o contributo à equipa do V. Setúbal. O jovem, que anteontem recebeu o prémio Golfinho Verde, atribuído pelas velhas glórias do clube, na categoria jogador atual/revelação, já se treina sem limitações às ordens de Lito Vidigal e pode ser opção na sexta-feira no reduto do Portimonense, para a 13ª jornada da Liga NOS.

Com seis jogos oficiais realizados na presente época (quatro no campeonato, um na Taça de Portugal e outro na Allianz Cup), André Sousa, filho do histórico capitão e treinador do Vitória, Hélio Sousa, lesionou-se a 28 de outubro ainda na primeira parte do duelo em Tondela, da 8ª jornada do campeonato, que os setubalenses venceram, por 2-1, naquele que foi o primeiro êxito na prova fora de casa.

Com a posição de lateral-esquerdo entregue desde então ao experiente Nuno Pinto, André Sousa tem agora como objetivo recuperar a forma física e o ritmo de competição para voltar a ser chamado por Lito Vidigal. Depois de, na temporada passada, ter realizado 16 partidas oficiais sob o comando de José Couceiro, o defensor, apesar de estar há um mês e meio longe dos relvados, mantém-se como opção válida.

Sem Alex Freitas, que continua a recuperar de lesão, Lito Vidigal prossegue hoje, às 16 horas, em Troia, a preparação da estratégia a colocar em prática frente ao Portimonense.