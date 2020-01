Apenas quatro resistentes à infeção gripal no plantel do V. Setúbal

O guarda-redes João Valido, os médios Mathiola e Tiago Castro e o avançado Guedes são os únicos jogadores cujo estado de saúde não tinha, até ontem à tarde, sido afetado pela infeção viral no V. Setúbal. "Tenho só quatro jogadores que não tiveram nada e mais três que ontem [sexta-feira] não tiveram febre, mas a nível muscular estão com problemas", revelou Velázquez, que, dado o grau de virulência, admite que os jogadores do Sporting correm o risco de ser contagiados.

Por não saber qual vai ser a evolução dos jogadores, o técnico falou num cenário hipotético durante o jogo. "Amanhã [hoje] vêm adeptos do Sporting e do Vitória, o jogo tem transmissão televisiva, para Portugal e para todo o Mundo. Se aos 20 minutos os jogadores não se puderem mexer e fiquemos com seis jogadores em campo, porque não se pode jogar mais, que imagem estaremos a dar?", questiona.