Aplausos à equipa após igualdade na Madeira

Cerca de 20 adeptos do V. Setúbal receberam com aplausos na madrugada de ontem, no Bonfim, o autocarro da equipa depois do empate (1-1) nos Barreiros. Recorde-se que os jogadores já tinham sentido o carinho dos vitorianos quando a equipa saiu de Setúbal para a aeroporto.

Entretanto, após a folga de ontem, Julio Velázquez começa hoje, às 10 horas, a preparar a receção de quarta-feira ao Santa Clara. Após cumprir castigo diante do Marítimo, José Semedo volta a ser opção no meio-campo. * r.l.p.