Aprovada auditoria desde 2000

Os sócios do V. Setúbal aprovaram ontem, em AG no Pavilhão Antoine Velge, a realização de uma auditoria às contas do clube dos últimos 18 anos. A proposta apresentada por um sócio foi aprovada com 78 votos a favor, quatro contra e 27 abstenções. Os associados deram também luz verde ao orçamento do clube para 2019, com 78 votos a favor, 4 contra e 40 abstenções.Os sócios decidiram ainda que a auditoria das contas, que será feita desde o ano 2000, será supervisionada pelo atual presidente do Conselho Fiscal, Paulo Mateus, que foi empossado como líder do órgão social em julho.Em relação ao orçamento de 2019, cuja previsão aponta para um valor de 1,4 milhões de euros, a grande aposta do clube passa por "aumentar o número de sócios, fator fundamental para uma maior solidez de tesouraria. "O objetivo é chegar aos 12.500 sócios até ao final de 2019", lê-se no documento. O orçamento apresentado fez alusão ao Plano Especial de Revitalização (PER). "O clube prevê um novo PER para consolidação e estabilização da tesouraria".