Artur Jorge acredita que “o melhor está por chegar”

O defesa Artur Jorge – distinguido anteontem na gala do 109.º aniversário do V. Setúbal com o prémio de Jogador do Ano – acredita que com a entrada do treinador Julio Velázquez a equipa vai melhorar o seu desempenho em 2019/20. "Estamos num bom momento, mas acredito que o melhor Vitória está por chegar. A entrada do novo treinador veio trazer-nos outras ideias. Estamos motivados e confiantes de que o melhor ainda aí vem", frisou.

O central, de 25 anos, que tem sido um dos esteios da defesa sadina, não poupa elogios ao técnico espanhol, que chegou ao Bonfim no passado dia 11. "Os primeiros dias têm sido muito positivos. É um treinador exigente, está a puxar por nós e trouxe ideias novas. Os jogadores estão bastante motivados e acredito que vai ter sucesso juntamente com a equipa", vaticinou.

Artur Jorge, que frisa a importância de a equipa "manter o bom registo defensivo e melhorar no capítulo da finalização com o novo treinador", revela o desejo de dar uma prenda atrasada ao clube, que defronta no domingo o FC Porto, na 4ª eliminatória da Taça de Portugal. "Seria a melhor prenda possível para nós e para os vitorianos. É esse o objetivo. Vamos ao Dragão com muita crença e esperança em alcançar um resultado positivo, ou seja, vencer e passar à eliminatória seguinte."

Em termos individuais, o defesa formado no Sp. Braga diz que vive a sua melhor fase. "Tenho consciência de que estou num momento muito bom, talvez o melhor da minha carreira, mais consistente", vincou, prometendo: "Podem esperar o mesmo de sempre: entrega e ambição em defender estas cores. Vou dar sempre o melhor e espero manter o nível para ajudar a equipa a alcançar os objetivos."