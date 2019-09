Artur Jorge: «Confiança na malta da frente»

Depois de contribuir para o Vitória terminar mais um jogo sem sofrer golos, o defesa Artur Jorge comentou o facto de os sadinos terem tido o seu quinto jogo sem faturar. "A equipa cria oportunidades. Temos de continuar a trabalhar para chegar mais junto da baliza e criar ocasiões. A continuarmos assim no momento defensivo ficamos muito mais perto de vencer e fazer golos. Temos toda a confiança na malta da frente. É uma questão de tempo", resumiu.





Jadson, central do Portimonense, comentou: "Sabíamos que íamos ter um jogo complicado. Tentámos chegar a um resultado mais positivo, mas, infelizmente, não conseguimos." Sobre a polémica em torno do jogo com o FC Porto, já é passado: "Foi complicado, mas o árbitro é humano e pode cometer erros."