Artur Jorge: «Expulsão condicionou imenso o nosso jogo»

Artur Jorge, central do V. Setúbal, considerou que a expulsão de André Sousa numa altura em que o duelo frente ao FC Porto ainda estava empatado, acabou por ter um peso decisivo na goleada sofrida "Claro que a expulsão condicionou imenso o nosso jogo, pois ainda por cima foi logo o primeiro golo do FC Porto nesse lance. Tínhamos um plano de jogo bem definido e que passava por contrariar ao máximo o jogo do FC Porto, mas depois daquele lance as coisas ficaram muito mais complicadas, como é normal", frisou. "Mesmo assim, demos tudo até fim, procurando fazer o nosso melhor para contrariar a superioridade do FC Porto", prosseguiu.O defesa frisou ainda que os sadinos estão ainda a adaptar-se aos métodos de Julio Velázquez. "A equipa está a tentar assimilar as ideias do novo treinador o mais rapidamente possível e sua forma de trabalhar. Vamos tentar dar uma resposta a este resultado negativo já no próximo jogo, com o V. Guimarães em casa", concluiu.