Artur Jorge tem saudades da relva e dos balneários

Tal como os restantes colegas de equipa, Artur Jorge não pisa um campo de futebol desde o dia 12 do mês passado, quando o V. Setúbal se treinou pela última vez no Estádio Bonfim e suspendeu, depois, os treinos devido à pandemia de Covid-19. Quatro semanas depois de ter iniciado a quarentena, o defesa-central não hesita na hora de revelar do que sente mais falta. "Sinto muitas saudades do relvado, da rotina do treino, da competição e da convivência do balneário", disse, ao Canal 11.

O jogador, de 25 anos, explica que, apesar do contacto regular com os colegas, a dinâmica é diferente: "Além do acompanhamento diário que temos do preparador físico e do departamento médico, temos, duas a três vezes por semana, aulas em conjunto com videochamada com todos os jogadores e o preparador físico. Aproveitamos essa hora para conversar um bocadinho e fazermos alguns exercícios em conjunto, que é a forma possível neste momento."

Lay-off gera expectativa

Numa altura em que alguns clubes já avançaram para o lay-off, Artur Jorge assegura que essa hipótese não foi falada no Vitória. "Quanto aos nossos salários, à questão do lay-off e à forma como se vai proceder, ainda ninguém nos comunicou nada. Estamos de alguma forma expectantes e à espera de que alguém nos possa comunicar alguma coisa. Temos visto o que sai na imprensa e o que o presidente diz". Recorde-se que Paulo Gomes garantiu que "o lay-off será usado como último recurso".



Defesas de ‘Maka’ em destaque



Makaridze é uma das figuras do V. Setúbal e o clube assinalou esse facto nas redes sociais, desafiando os adeptos a elegerem a melhor defesa do georgiano, de 30 anos. As três intervenções candidatas, todas em jogos fora, foram determinantes para os sadinos conquistarem pontos: Santa Clara (1-1), Moreirense (1-1) e Portimonense (0-0).