Ausências levam V. Setúbal a convocar quatro sub-23 para o jogo com o Sporting

Record apurou que 12 jogadores que habitualmente integram as opções na equipa principal do V. Setúbal continuam de quarentena e vão ficar de fora das opções do treinador Julio Velázquez no duelo de hoje com o Sporting, a contar para a 16.ª jornada da Liga NOS.





Para colmatar as ausências forçadas, foram chamados quatro jogadores dos sub-23 à equipa principal para o confronto desta noite, entre eles, sabe o nosso jornal, estão o defesa João Serrão, de 19 anos, e o avançado Leonardo Chão, de 20, atletas que não têm no currículo qualquer jogo no escalão principal.Em causa está a infeção viral que afetou o plantel do conjunto setubalense e obrigou estes 12 atletas a estarem em suas casas a recuperar da virose, revelou fonte oficial do clube.