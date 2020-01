Avançado da Roma a caminho do V. Setúbal

O jornalista italiano Alfredo Pedullà, especialista em assuntos de mercado de transferências, adianta este sábado que o jovem extremo Mirko Antonucci irá atuar até final da temporada cedido pela Roma ao V. Setúbal. De acordo com o repórter transalpino, o jogador de 20 anos deverá chegar a Portugal na segunda-feira e no dia seguinte irá efetuar exames médicos antes de se vincular ao conjunto sadino.





#Antonucci al #VitoriaSetubal: via libera Roma, prestito secco, tra lunedì e martedì partenza e visite — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) January 25, 2020

Formado na equipa agora orientada por Paulo Fonseca, Mirko Antonucci conta com seis partidas pela formação principal da Roma, quatro delas na presente temporada. No an opassado, refira-se, atuou como emprestado no Pescara, clube no qual disputou 21 jogos.