Beirão João Gomes é o sócio 10 mil dos sadinos

João Gomes nasceu no Fundão há 71 anos, vive em Setúbal há seis meses e esta terça-feira tornou-se o sócio número 10.000 do V. Setúbal. Em poucas palavras, o beirão explica as razões que o levaram a filiar.se nos sadinos. "Sempre simpatizei com este clube e uma das minhas pretensões era tornar-me sócio deste enorme clube. Ao vir residir para perto da cidade entendi que tinha chegado o momento de satisfazer algo que desejava já há alguns anos", explicou o novo associado.Ao atingir a marca dos 10.000 sócios, o emblema setubalense conseguiu, no espaço de um ano e quatro meses (16 meses), aumentar em quase 2.000 o número de associados do clube. Recorde-se que a 15 de julho de 2017, dia em que ficou concluído o processo de renumeração, o clube anunciou que tinha na altura 8.008 sócios efetivos.Depois de atingir ontem a marca dos 10.000 sócios, os responsáveis do clube querem ir mais além. Por essa razão, o Vitória prepara a campanha de angariação de novos sócios, que irá arrancar nos próximos dias. Tal como já tinha sido traçado em abril de 2018, o objetivo passa por fazer um reforço de campanhas de proximidade junto da população para atrair aqueles que ainda não se filiaram.Depois de terem a 25 de outubro aprovado os relatórios e contas de 2015, 2016 e 2017, os sócios vitorianos regressam quarta-feira, pelas 21 horas, ao Pavilhão Antoine Velge para participarem em nova Assembleia Geral. Os primeiros dois pontos da ordem de trabalhos provêm a "discussão e votação da realização de auditoria (ponto um) e discussão e votação do orçamento de receitas e despesas para 2019 elaborado pela direção" (ponto dois).