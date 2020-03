Benfica regista rápida resposta do V. Setúbal no caso Makaridze

Com o duelo entre V. Setúbal e Benfica marcado para o próximo sábado, às 18 horas, no Estádio do Bonfim, as águias deixaram apenas uma curta mensagem, até porque o foco dos encarnados está no duelo desta jornada com o Moreirense.





"Preferimos não comentar, mas registamos a rápida resposta do V. Setúbal", referiu fonte do emblema da Luz a Record, sem comentar as possíveis transferências falhadas de Makaridze para o Benfica que motivaram a frustração do guardião.