Berto já fez um hat trick frente ao Benfica

Berto, avançado do V. Setúbal, vai viver de forma especial o jogo que a sua equipa vai disputar amanhã, no Bonfim, diante do Benfica. Apesar da forte ligação afetiva que tem com o emblema da Luz – clube que representou entre os 15 e os 20 anos de idade –, o atacante, agora com 22, tem como objetivo contribuir para o êxito dos sadinos. E se possível ajudando com golos, algo que nem seria inédito.O jogador, que chegou ao Seixal na segunda metade da temporada 2011/12 oriundo do GS Loures, volta a defrontar, sete anos depois, o clube no qual atuou até 2015/16, antes de se aventurar no futebol inglês e depois no polaco. Em outubro de 2011, aos 15 anos, Berto foi decisivo ao apontar um hat trick na surpreendente vitória, por 5-4, que o GS Loures obteve no Seixal frente ao Benfica, que pouco depois assegurou a contratação do jovem jogador.Curiosamente, Berto parece talhado para marcar aos três golos de cada vez. No Vitória conquistou definitivamente o coração dos adeptos há dois meses ao fazer um hat trick no êxito (3-0) obtido sobre o Moreirense. Um feito que apenas Marco Ferreira (2001/02), Meyong (por duas vezes em 2012/13) e Edinho (póquer em 2017/18) tinham feito no clube do Bonfim no decorrer do século 21.