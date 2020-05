Bola presente no regresso

Num treino no qual os jogadores tiveram sempre contacto com a bola, o treinador do V. Setúbal, Julio Velázquez, continuou, no Estádio do Bonfim, a afinar a estratégia para o primeiro compromisso depois da paragem forçada devido à pandemia do coronavírus, no reduto do Marítimo, no próximo dia 4 de junho.

Ao contrário do que tem acontecido desde que os sadinos regressaram ao trabalho no início do mês, o plantel vai, esta semana, realizar seis sessões de trabalho, mais uma do que as cinco realizadas desde o arranque dos treinos. A segunda sessão da semana está agendada para as 10 horas de hoje, novamente no Estádio do Bonfim.