Bonfim registou melhor assistência

No jogo que coincidiu com as celebrações do Fim de Semana do Vitoriano – no Parque do Bonfim estiveram milhares de adeptos nos últimos dois dias – o Bonfim registou a melhor assistência da época: 4.983 espetadores.





Nos jogos anteriores a fasquia dos quatro mil espectadores não tinha sido atingida: 3.795 no Vitória-Tondela, 3.787 com o Moreirense e 3.827 com o Sp. Braga.