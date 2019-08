Brian Mansilla é reforço do V. Setúbal

Brian Mansilla, internacional argentino sub-20, pode estar a caminho do V. Setúbal, avança a imprensa daquele país sul-americano que dá conta da cedência do jogador por empréstimo do Racing Club válido por uma época com mais uma de opção.

O atacante, de 22 anos, esteve emprestado ao Gimnasia na última temporada, período em que fez nove partidas sem apontar golos. Também em 2018/19, o jogador representou o Racing Clube em quatro jogos, acabando por isso por se sagrar campeão da Argentina.

Os responsáveis do emblema setubalense não confirmam, para já, a contratação de Brian Mansilla, internacional nas seleções jovens da Argentina, país que representou, por exemplo, nos campeonatos do Mundo e sul-americano de sub-20, em 2017. Caso se confirme o negócio, Sandro Mendes ganha mais uma opção ofensiva.