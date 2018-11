Cádiz quer final four da Allianz Cup

Em Setúbal todos sabem que só um triunfo no domingo com o Tondela mantém o Vitória na luta pela terceira presença consecutiva na final four da Allianz Cup. Por essa razão, o avançado Cádiz diz que a equipa está a encarar como "decisivo" o duelo no Bonfim com os beirões. "Temos uma ambição muito grande em ganhar o jogo para depois enfrentarmos o Sp. Braga [líder do Grupo B], no nosso estádio, com a possibilidade de irmos à final four", explica.

Os sadinos têm três dos habituais titulares nas seleções – Joel (sub-21 de Portugal), Mikel Agu (Nigéria) e Mendy (Guiné-Bissau) – mas o venezuelano mostra-se otimista. "O treinador vai ter de mexer na equipa, mas todos estão preparados para dar o melhor e conseguir ganhar no domingo ao Tondela", diz, garantindo: "Qualquer jogador que atue nas posições dos ausentes pode fazer o mesmo que o Joel, o Mikel ou o Mendy."

Vitória e Tondela voltam a medir forças três semanas depois de os sadinos terem vencido (1-2) no reduto dos beirões na Liga NOS. Cádiz antevê novo jogo difícil frente a um adversário de qualidade: "Esperamos um jogo parecido com o que tivemos lá. É uma equipa que luta muito e que se apoia bastante no seu avançado, Tomané, que é muito forte. Têm extremos muito rápidos e nós teremos de fazer o nosso jogo com calma, tentar ter a bola no pé para conseguir chegar à área com muita gente."Há uma semana, três meses depois de ter marcado na 1ª jornada (2-0 ao Aves), Cádiz fez o 2-1 frente ao Feirense. "É sempre importante fazer golos, mas nunca perdi a confiança... tenho a certeza de que vou marcar muitos mais", afirma.