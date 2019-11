Candidato à presidência do V. Setúbal sugere Chiquinho Conde para treinador

Pedro Gaiveo, candidato à presidência do V. Setúbal, considera que a melhor solução para o comando técnico está... dentro de casa. " No Vitória, a situação financeira é preocupante e estamos com preocupações desnecessárias na procura de um treinador quando na verdade já temos um: Chiquinho Conde [treinador dos sub-23]. Estamos a falar de alguém com reconhecimento de valor, certificação na UEFA e um homem da casa", afirmou o empresário, em declarações a Record.

"A preocupação com que nesta altura se depara no Vitória deveria levar-nos à ação e não à depressão. Estamos perante uma sobrecarga quando na verdade se deveria aliviar a carga financeira", considerou ainda o candidato, explicando que, como sócio, está preocupado "não com o grito dos maus mas sim com o silêncio dos bons".

As declarações de Pedro Gaiveo, antigo vice-presidente da atual direção, surgem numa altura em que os sadinos estão à procura do sucessor de Sandro. Para já, Vítor Hugo Valente ainda não encontrou uma solução.