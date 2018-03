O V. Setúbal anunciou esta quarta-feira, através do seu site oficial, ter chegado a acordo com o médio Tomás Azevedo para a assinatura do primeiro contrato de profissional do jovem, de 17 anos. Capitão da equipa de juniores, Tomás Azevedo é o primeiro jogador a assumir este tipo de vínculo na presente temporada.

Autor: Ricardo Lopes Pereira