Carlinhos: «Sabor a vitória? Para nós sim»

Carlinhos, avançado do V. Setúbal, foi eleito o homem do jogo, pois apontou o golo dos sadinos, no empate a uma bola na receção ao Benfica. O jogador salientou que ganhar pontos nestes jogos eleva a moral da equipa.





"Estes momentos são importantes para nós. Claro que todos os jogos são importantes, mas nestes o grau de dificuldade é maior e a concentração tem de ser maior. Fico feliz por ter feito um golo em mais uma partida com um grande (ndr: marcou ao Sporting) e ajudado a equipa", referiu à Sport TV."Era um jogo difícil para ambos. Eles lutam pelo titulo e nós pela permanência, pelo que a concentração era máxima. Acho que o resultado de 1-1 foi justo.""Sabor a vitória? Para nós sim. Estamos a 3 ou 4 jogos sem vencer e precisávamos de pontuar, independentemente de ser o Benfica ou outra equipa. O nosso objetivo é a permanência e um ponto conquistado é como se fosse uma vitória para nós."