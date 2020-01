Carlinhos: «Temos a capacidade de chegar ao jogo e vencer»

O médio Carlinhos defendeu esta quinta-feira que o Vitória de Setúbal tem condições para vencer no sábado uma equipa do FC Porto que jogará sob pressão, em jogo da 19.ª jornada da Liga NOS.

Em conferência de imprensa, o jogador considerou que a boa fase que os sadinos atravessam, depois de dois triunfos consecutivos, contrasta com o momento que os portistas vivem, após a derrota na final na Taça da Liga, no sábado passado.

"Estamos a atravessar um bom momento e temos de estar focados nisso e nosso trabalho. Sabemos que no outro lado há pressão, esta semana, por causa da final da Taça da Liga que não venceram, mas é o FC Porto, é uma equipa grande e temos de manter a cautela e procurar fazer o melhor", referiu.

Na hora de revelar o que espera do adversário e se a pressão pode jogar contra ou a favor do FC Porto, o médio brasileiro preferiu destacar a sua equipa.

"Não posso falar muito sobre o que se passa no lado do adversário. Da nossa parte, temos de continuar o nosso trabalho e fazer o que temos feito ultimamente. Quando vêm de uma situação de pressão, têm de demonstrar o melhor para eles e para os seus adeptos. Nós pensamos em nós", sublinhou.

Questionado sobre a estratégia a colocar em prática no Estádio do Bonfim, Carlinhos defendeu que a equipa deve manter a atitude dos últimos encontros.

"Acho que não devemos mudar o que fizemos ultimamente. Temos de manter o que temos feito. Cada jogo é diferente. É claro que é uma equipa grande, o FC Porto, mas temos a capacidade de chegar ao jogo e vencer", reafirmou.

O Vitória de Setúbal não vence o FC Porto, no Estádio do Bonfim, desde 6 de março de 1983. O médio não escondeu surpresa pelo registo, admitindo que é mais um estímulo para os jogadores procurarem fazer história.

"Quase 37 anos? Não sabia. Esse é mais um aspeto que podemos levar para dentro do campo. Vamos fazer o nosso melhor para conseguirmos essa vitória e quebrar esse jejum tão grande", disse.

Após cumprir um jogo de castigo, o médio José Semedo volta a ser opção para o treinador Julio Velázquez, que continua sem poder contar com os contributos dos avançados Alex Freitas e Berto, ambos a cargo do departamento médico.

O Vitória de Setúbal, que ocupa a oitava posição na Liga NOS, com 25 pontos, e o FC Porto, segundo com 44, defrontam-se no sábado, às 18h00, no Estádio do Bonfim, em Setúbal.