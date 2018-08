O V. Setúbal faz hoje, às 20 horas, no Estádio do Bonfim, o jogo de apresentação aos seus sócios frente ao Extremadura, que subiu este ano à 2ª Liga espanhola. No oitavo teste da pré-época, os adeptos sadinos vão ver pela primeira vez em ação Jhonder Cádiz, venezuelano que foi oficializado como reforço na semana passada.

O avançado, de 22 anos, que nos primeiros dias trabalhou à parte para melhorar a condição física, já se tem treinado com os colegas e poderá, por isso, fazer os primeiros minutos no seu novo clube. Depois de U. Madeira, Nacional e Moreirense, Cádiz tem no Vitória a sua quarta experiência em Portugal.

Quem vai falhar a partida com o Extremadura é Artur Jorge. O defesa, ex-Steaua, tem feito trabalho específico, devido a um estiramento. Entretanto, os jogadores do Vitória votaram ontem no Bonfim para eleger o Melhor Onze do Mundo FIFA Pro, iniciativa cuja recolha dos votos está a cargo do Sindicato dos Jogadores.

Autor: Ricardo Lopes Pereira