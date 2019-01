Colocar ponto final no ciclo negro

Os jogadores do V. Setúbal vão tentar esta noite dentro de campo, no terreno do Rio Ave, contrariar o cenário de crise instalado no clube. Os sadinos foram na sexta-feira notificados pela Liga, ficando obrigado a apresentar, nos próximos dias, as provas de pagamento dos salários em atraso aos jogadores. Caso contrário, perderão entre 2 e 5 pontos na classificação.

À pressão que recai neste momento sobre a administração, presidida por Vítor Hugo Valente, junta-se também a urgência que o plantel do Vitória tem em reencontrar-se com os êxitos no campeonato, prova na qual está há cinco partidas sem vencer (quatro derrotas e um empate), e sete se juntarmos todas as competições. No onze, há a registar uma alteração forçada. Cádiz rende Mendy, que viajou para a Guiné, devido à morte do pai.

Frente aos vila-condenses, a equipa de Lito Vidigal vai tentar interromper esta série negativa mas a tarefa não se adivinha fácil, até porque, no histórico das visitas ao Estádio dos Arcos, o saldo é claramente negativo: em 28 partidas oficiais (22, no escalão principal) os sadinos nunca conseguiram vencer.