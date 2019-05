Conselho de Disciplina abre processo disciplinar ao V. Setúbal

Adepto do V. Setúbal invade relvado após terceira expulsão sadina Adepto do V. Setúbal invade relvado após terceira expulsão sadina

O Conselho de Disciplina abriu processo disciplinar ao V. Setúbal na sequência dos incidentes verificados no jogo com o Boavista (derrota por 3-0). Nesta altura, ainda não há relatório da PSP. O mesmo deve ser entregue dentro de uma semana.No Bonfim, os sadinos viram três jogadores seus serem expulsos entre os 67 e 73 minutos (José Semedo, Zequinha e Jhonder Cádiz), um adepto invadir o relvado e outros tentarem, sendo impedidos de o fazer pela intervenção da polícia.A revolta dos setubalenses para com a arbitragem da equipa chefiada por Fábio Veríssimo chegou a ameaçar a conclusão do jogo, que esteve interrompido cerca de 10 minutos.O presidente do Vitória Setúbal, Vítor Hugo Valente, foi segunda-feira à sala de imprensa do Estádio do Bonfim tecer duras críticas à arbitragem de Fábio Veríssimo, considerando-a "um nojo". Também é alvo de um processo."O que se passou aqui hoje [segunda-feira] não foi uma vergonha, foi um nojo. O senhor Veríssimo foi um carteiro com encomendas para este e para o próximo jogo. Sabemos o que se passou. É um nojo", disse.O dirigente, que se apresentou ao lado do treinador Sandro Mendes na sala de imprensa, revelou que os jogadores estavam no balneário revoltados e inconsoláveis devido ao sucedido."Esta é uma terra de gente séria e honesta. Este carteiro [Fábio Veríssimo] não entrega mais cartas em Setúbal. Não põe cá mais os pés. Os jogadores do Vitória não se perderam emocionalmente. O carteiro que aqui veio é que fez tudo para que isto acontecesse. Os jogadores estão a chorar no balneário", referiu.