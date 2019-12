Conselho de Justiça dá razão aos sadinos na Liga Revelação

O V. Setúbal viu o Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol indeferir o protesto do Marítimo relativamente a um encontro da temporada passada na Liga Revelação. Em causa estava a alegada utilização irregular de mais um jogador com mais de 23 anos do que o permitido.





O CJ da FPF deu o seu parecer final e decidiu manter o 1-1, ficando assim sem efeito a alegada perda de pontos e derrota administrativa dos sadinos como, erradamente, tinha sido admitido.