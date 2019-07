Conselho Vitoriano discute ações

A sala de reuniões do Estádio do Bonfim é hoje, a partir das 21 horas, palco de uma reunião do Conselho Vitoriano, órgão consultivo do clube setubalense. Desta feita, em cima da mesa vai estar a análise à recente cedência por parte da Câmara Municipal de Setúbal, a título gratuito, da totalidade das ações (16.011, correspondentes a oito por cento do capital social) que tinha subscritas da SAD vitoriana. Essas mesmas ações passaram para o clube, depois de o mesmo já ter acontecido em 2006, mas ainda em maior escala. Nessa altura, a Câmara cedeu 63 mil ações, correspondentes a 32 por cento do capital social.

A mais recente cedência foi explicada por Maria das Dores Meira, presidente da CM Setúbal. "A autarquia contribui, decisivamente, para o reforço do clube e da sua capacidade de intervenção nesta sociedade anónima, reforçando, também, os poderes dos sócios na governação da SAD", sustentou a autarca.