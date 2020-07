«Coragem!»: Lito Vidigal revela aquilo que Amorim lhe disse antes do jogo

Antes de analisar o encontro desta tarde diante do Sporting, que terminou num empate a zero, Lito Vidigal confidenciou à SportTV+ as palavras trocadas com Rúben Amorim e aquilo que disse ao técnico dos leões em resposta.





"Antes de começar o jogo falei com o Rúben para lhe desejar sorte. Ele disse-me 'coragem' e respondi que não é coragem, mas respeito e gosto pelo Vitória. Sei que o risco é grande, mas estou a correr este risco porque gosto do Vitória e da cidade de Setúbal. Por isso estou aqui a dar tudo de mim, sempre contando com a atitude dos jogadores. Estamos numa fase dura da época. Nada está conseguido, mas este ponto deixa-nos respirar um pouco melhor. Agora temos um jogo importante para ganhar em casa. Vai ser muito difícil, mas vamos fazer tudo para ganhar e ficar na 1.ª Liga", começou por dizer o técnico.Em seguida, Lito elogiou o empenho dos seus pupilos. "Estes jogadores têm dado tudo o que podem e hoje fomos bravos. Fomos uma equipa no verdadeiro sentido da palavra. Defendemos as cores do Vitória com tudo. Vínhamos evoluíndo em termos de organização e mentalmente estamos mais estabilizados, mais focados apenas no nosso objetivo e no nosso momento. Sabíamos de antemão, quando aceitámos o desafio, que este é um clube enorme, com uma massa adepta sempre presente, que infelizmente não pode estar fisicamente, mas está mentalmente com os jogadores. E precisamos da sua energia para passar aos jogadores e haver superação constante.""É uma situação difícil de gerir, mas dentro daquilo que tenho disponível tento com que haja verdade desportiva. Com tantos jogadores a rescindirem… Claro que fico triste com situação do Aves, que há bem pouco tempo ganhou a Taça de Portugal. Não sei se o Aves vai ter jogadores suficientes para disputar um jogo, que decide a vida de muitos clubes.