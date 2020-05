Coronavírus: Resultado negativo no rastreio ao plantel sadino

Os jogadores, equipa técnica e 'staff' do Vitória de Setúbal acusaram negativo ao rastreio realizado na sexta-feira à covid-19, anunciou este sábado o clube da Liga NOS em comunicado publicado no seu sítio oficial.

Os resultados foram conhecidos no dia seguinte ao plantel ter sido submetido aos testes no Estádio do Bonfim, onde o médico do clube, Ricardo Lopes, acompanhou de perto todo o processo.

"O rastreio realizado à covid-19 revelou que nenhum jogador, treinador ou elemento do 'staff' se encontra infetado. Relativamente ao exame serológico, nenhum elemento apresentou anticorpos para o SARS-CoV-2, indicando a ausência de imunidade para esta doença, o que pressupõe que ninguém contactou diretamente com a doença", explicou o responsável clínico.

O Vitória de Setúbal, atual 12.º classificado do campeonato, com 28 pontos, vai, depois de conhecidos os resultados, regressar ao trabalho na segunda-feira, a partir das 09:00 horas, no Bonfim.

O conjunto setubalense informa ainda que "todo o grupo será novamente rastreado antes do início dos treinos coletivos".

O governo vai permitir o regresso da I Liga de futebol, que foi suspensa em 12 de março, após 24 jornadas, a partir de 30 e 31 de maio, e da final da Taça de Portugal, mas não da II Liga e quaisquer outras competições desportivas nacionais.

Estas medidas constam no plano de desconfinamento aprovado quinta-feira, em Conselho de Ministros, quanto à transição do estado de emergência, que cessa hoje, para o estado de calamidade.

Em Portugal, morreram 1.023 pessoas das 25.190 confirmadas como infetadas, e há 1.671 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

