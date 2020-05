Coronavírus: Resultados negativos no segundo rastreio ao plantel do V. Setúbal

Os jogadores, equipa técnica e 'staff' do Vitória de Setúbal acusaram negativo ao segundo rastreio realizado na sexta-feira à covid-19, anunciou este domingo o clube da Liga NOS em comunicado publicado no seu sítio oficial.

Os resultados foram conhecidos dois dias depois de o plantel ter sido submetido aos testes no Bonfim, estádio onde a equipa treinada por Julio Velázquez começou a trabalhar na segunda-feira.

Por nenhum elemento do plantel estar infetado, o Vitória de Setúbal, atual 12.º classificado do campeonato, com 28 pontos, considera que a primeira etapa do regresso aos treinos foi concluída com sucesso.

Deste modo, o plantel sadino poderá entrar na nova fase de trabalho e iniciar as sessões coletivas já na segunda-feira, no Estádio do Bonfim, pelas 9 horas.

"Neste momento em que a saúde e a segurança são a principal prioridade, o Vitória FC irá manter um protocolo de contingência apertado, seguindo todas as regras decretadas no plano de retoma", refere o comunicado.

Os campeonatos de futebol de França e Países Baixos já foram cancelados devido à pandemia de covid-19, enquanto países como Alemanha, Inglaterra, Itália, Espanha e Portugal vão preparando o regresso gradual à competição.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 279 mil mortos e infetou mais de quatro milhões de pessoas em 195 países e territórios. Mais de 1,3 milhões de doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 1.135 pessoas das 27.581 confirmadas como infetadas, e há 2.549 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.