Coronavírus: Vitória organiza festival de música para ajudar instituições de Setúbal

Em Abril Músicas Mil é o nome do festival de música online promovido pela comunidade de serviço social e voluntariado criada pelo Vitória de Setúbal, com o objetivo de ajudar instituições da região durante a pandemia de covid-19.

"Pretendemos apoiar diretamente pessoas carenciadas e ter um papel ativo junto da comunidade setubalense e vitoriana, com um forte sentido de responsabilidade social e humanitário", lê-se no site oficial do clube.

A apadrinhar a estreia do festival vai estar, hoje, a partir das 21:30, o artista Jorge Nice, que, a partir de sua casa, vai dar música na página Vitória FC - Social no Facebook (www.facebook.com/Vitória-FC-Social-106537714321501).

"O festival online, que contará com artistas de Setúbal e vitorianos, tem como missão chegar ao máximo de pessoas e instituições. Com o mote 'Vamos Dar Música à Quarentena', serão emitidos concertos online em modo acústico ou 'redux' dos mais variados artistas setubalenses, como Toy, Jorge Nice, Rui David, Irmãos Cabanas, Dj Monchique, entre muitos outros", refere.

Os fundos angariados através de donativos, que deverão ser feitos por transferência bancária para o NIB: PT50004554504021913919855, servirão para ajudar entidades como a Cruz Vermelha, o Centro Comunitário de São Sebastião, o Centro Social de Palmela e o Centro de Apoio aos Sem Abrigo.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia de covid-19, já infetou mais de 865 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 43 mil. Dos casos de infeção, pelo menos 165 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Em Portugal, que está em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até às 23:59 de 02 de abril, registaram-se 187 mortes e 8.251 casos de infeções confirmadas, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde (DGS).