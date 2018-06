Continuar a ler

C – Sim, conheci-o quando estava na formação do FC Porto. Mas antes tive uma história engraçada. Como era fã dele, a minha mãe conseguiu que ele me ligasse para o telemóvel. Atendi e ele falou naquela voz característica dele, mas não acreditei e desliguei-lhe o telefone na cara. Felizmente voltou a ligar (risos).C – Sim, sei bem a alegria que tive nesse momento e agora tenho todo o tempo do Mundo para estar com os adeptos. Não nos custa nada e para eles é marcante, como foi para mim.COSTINHA – Era sempre aquele que levava a bola para a escola e que andava sempre com ela debaixo do braço para todo o lado.C – Era iniciado de segundo ano e fui para a Casa do Dragão, sozinho. Foram três anos fantásticos. Todos adorariam ter a experiência de liberdade que tive.