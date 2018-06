Continuar a ler

C – Sim. Esteve em primeiro lugar durante bastante tempo, fez um campeonato regular. O trabalho do míster Sérgio Conceição tem de ser enaltecido.C – Penso que acaba um pouco manchado por aquilo que não é o futebol, por tudo o que o estraga. É impensável, por exemplo, o que aconteceu em Alcochete.C – Sinto uma grande revolta e uma tremenda angústia. É muito difícil estar a ver adeptos a insultar jogadores como, por exemplo, o Rui Patrício, que sempre deu tudo pelo Sporting, só porque teve um lance menos feliz. A verdade é que ele já fez defesas impossíveis. Custa muito porque sei que, tal como eu, eles dão o máximo pelo clube deles.C – A mim passa-me completamente ao lado. Talvez porque me considero psicologicamente muito forte, acho que isso não me afeta nada. Eu nem falaria com alguém que me quisesse comprar ou propor alguma coisa.C – Sem dúvida que afeta. É uma vergonha para o país. Somos campeões europeus, num país que respira futebol, e estamos a passar todas as semanas por este tipo de situações. Quase todos os nossos embaixadores são futebolistas, ou pessoas ligadas ao desporto, e não merecíamos passar por isto. É necessário que sejam tomadas medidas.C – Penso que passa por todos os que estão envolvidos no futebol. Não tanto pelos que estão dentro das quatro linhas, mas mais pelas direções, comunicação social e comentadores. Nunca vi um jogador de futebol ir à televisão falar, por exemplo, sobre questões relacionadas com medicina. Porque é que pessoas que não têm nada a ver com futebol estão sempre a comentar futebol? Isso mata o futebol. Noutros países, como em Inglaterra, quem comenta são apenas jogadores ou ex-glórias do futebol. Pessoas que percebem o que é estar dentro de campo. Aqui há muitos treinadores de bancada.C – Sim. Posso fazer o que sempre gostei, a minha paixão, e ainda ser remunerado por isso. Só tenho de desfrutar ao máximo porque esta carreira é curta.C – Sim. Principalmente agora que tenho um filho. Já estou a tirar o curso de treinador. Não sei se é isso que vou ser mais tarde, mas vou já adiantando o trabalho para o caso de querer seguir por aí.C – Penso que seria mais um gestor de recursos humanos, de ambiente de balneário e com o foco na relação com os jogadores.C – Espero que ele olhe para mim como um jogador que sempre teve fair play e que nunca passou por cima de ninguém para atingir os seus objetivos.