Debate entre os cinco candidatos à presidência do V. Setúbal foi cancelado

O falecimento do pai de Paulo Gomes, líder da lista D às eleições do Vitória de Setúbal, levou ao cancelamento do debate que iria ter lugar, esta quarta-feira, entre os cinco candidatos às eleições de sexta-feira para os órgãos sociais do emblema sadino.

Os membros da lista D informaram esta tarde que não iriam marcar presença no debate e, em solidariedade, Chumbita Nunes (lista A), Pedro Gaiveo Luzio (B), José Dias Mendes (C) e Vítor Hugo Valente (E) decidiram, de forma consensual, cancelar o evento que estava agendado para as 20:30 horas, no auditório municipal Charlot.

As eleições para o mandato 2020-2023 realizam-se na sexta-feira no pavilhão Antoine Velge, entre as 10 e 22 horas.