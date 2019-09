Defesa Jubal e médio Leandrinho reforçam V. Setúbal

O defesa Jubal, que na época passada representou o Boavista, e médio Leandrinho, ex-Rio Ave, são reforços do Vitória de Setúbal, anunciou hoje o clube da Liga NOS na sua página oficial na Internet.Jubal, que em Portugal já envergou a camisola do Arouca e Vitória de Guimarães, assegura que tudo vai fazer para ajudar os setubalenses a realizarem uma época tranquila."Venho para ajudar o Vitória, para acrescentar, e tenho a consciência de que chego a um grande clube, com muita tradição em Portugal. Quero fazer o melhor possível para atingirmos os nossos objetivos", frisou o jogador de 26 anos.Também à página oficial do emblema sadino, Jubal, que no Brasil formou-se no Vila Nova e teve ainda passagens pelo Santos e Avaí antes de ingressar no Arouca em 2015/16, prometeu aplicação máxima aos adeptos do Vitória de Setúbal."Podem esperar muita vontade, determinação, raça e entrega. Já conheço bem o campeonato português, sinto-me perfeitamente à vontade e não tenho dúvidas de que juntos vamos fazer uma grande época", referiu.Por seu lado, Leandrinho, de 25 anos, que atua em Portugal desde 2016/17, assinou por três épocas e considera que o facto de conhecer o campeonato nacional é uma mais-valia."Já conheço bem o campeonato português e acredito que essa seja uma vantagem. Podem ter a certeza de que vou dar tudo pelo Vitória", disse em declarações publicadas no sítio dos sadinos.Leandrinho, que fez o seu percurso de formação no Santos (Brasil), manifestou o desejo de ajudar o Vitória de Setúbal a realizar uma boa temporada."Espero que seja uma época muito boa para nós. Estou aqui para ser mais um a ajudar, quero fazer uma grande temporada e retribuir a confiança que depositaram em mim", disse.