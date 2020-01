Virose faz estragos: este é o onze do V. Setúbal frente ao Sporting

Depois da virose que afetou grande parte do plantel, o V. Setúbal entra em campo debilitado e com apenas cinco suplentes diante do Sporting.





Apanha-bolas de máscara no Bonfim e as imagens do aquecimento de V. Setúbal e Sporting

No onze estará um estreante absoluto (o guarda-redes Milton Raphael) em termos de Liga, sendo que João Meira e Leandro Vilela só fizeram ainda um jogo esta época. Já Mathiola tem 45 minutos em 4 jogos no campeonato.No banco, apenas Mansilla tem jogos pela equipa principal.Entre os titulares, João Meira, Pirri, André Sousa, Éber Bessa, Carlinhos e Zequinha foram anteontem ao hospital.Milton Raphael; Mano, Pirri, João Meira e André Sousa; Leandro Vilela, Carlinhos, Zequinha e Éber Bessa; Mathiola e GuedesBanco: João Valido, João Serrão, Mansilla, Bruno Langa e Leonardo Chão.Siga o jogo em direto AQUI