Derick Poloni reforça defesa do V. Setúbal

Derick Poloni é reforço do V. Setúbal para a temporada 2020/2021, anunciou este sábado o clube no site oficial. O lateral-esquerdo chega proveniente do Leixões.



Apesar de não saberem ainda em que escalão vão competir, depois de verem a sua candidatura chumbada pela Liga devido ao não cumprimento dos pressupostos financeiros, os sadinos anunciaram a sua primeira aquisição.

O brasileiro, de 26 anos, que alinhou as últimas três épocas na 2.ª Liga ao serviço do clube de Matosinhos, confessa-se feliz pela oportunidade de representar os sadinos.

"É um sentimento de grande felicidade poder representar um clube enorme como é o Vitória FC, mas também de gratidão por vestir esta camisola. A grandeza e a história do Vitória foram essenciais para aceitar a proposta. Nem pensei duas vezes! É uma honra poder lutar com este símbolo ao peito", afirmou.

O lateral-esquerdo Derick Poloni confessa-se "ansioso" pela estreia e, garante, é um jogador que "deixa tudo em campo".

"Sou rápido, forte nos cruzamentos e tenho um bom remate. Luto por todos os lances até ao fim", vincou, deixando uma palavra aos adeptos do V. Setúbal.

Desde que chegou a Portugal em 2013/14, Derick Poloni, que no Brasil representou o São Paulo, atuou na Académica, Sourense, Anadia e Leixões.

Depois de realizarem o rastreio à Covid-19 e os exames médicos na quinta e sexta-feira, respetivamente, o Vitória de Setúbal agendou para segunda-feira o primeiro treino da equipa, que será orientado pelo técnico interino Albert Meyong.