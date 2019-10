Direção do V. Setúbal aceita proposta da Comissão para realizar auditoria

A direção do Vitória de Setúbal aceitou a proposta de auditoria apresentada pela Comissão de Acompanhamento constituída para o efeito, tendo prescindido da sua própria proposta, anunciou hoje o clube da Liga NOS em comunicado."Informa-se que em reunião de direção do Vitória FC foi deliberado prescindir da proposta que havia sido apresentada pela direção relativa à auditoria ao Vitória FC e aceitar a proposta de auditoria apresentada pela 'Comissão' constituída para o efeito", lê-se no documento publicado na página oficial do clube.O comunicado refere que a Sociedade Anónima Desportiva (SAD) do clube setubalense está em sintonia com a decisão agora anunciada."Mais se informa que o Conselho de Administração da Vitória FC SAD determinou proceder de idêntica forma. Tal facto já foi, tempestivamente, comunicado ao presidente da mesa da assembleia-geral [Fernando Cardoso Ferreira]", dizem.Na última Assembleia-Geral em que a questão da auditoria foi debatida, em 17 de abril de 2019, a ausência de uma proposta de consenso para definir o modelo de auditoria ao clube levou Fernando Cardoso Ferreira a dar por terminada a reunião magna do clube.O adiamento da AG que teve lugar no pavilhão Antoine Velge deveu-se ao facto de a Comissão da auditoria e de a direção, que tinham apresentado em 7 de março propostas distintas de auditoria, não terem conseguido chegar a um acordo.A principal diferença nas propostas apresentadas residia no facto de a atual direção, liderada por Vítor Hugo Valente, ter apresentado uma proposta de auditoria para um período de 18 anos (01 de janeiro 2000 a 31 dezembro de 2017).Já a Comissão de acompanhamento da auditoria, formada por membros do Conselho Fiscal e Disciplinar presidido por Paulo Mateus e por outros três sócios - tal como tinha sido determinado na AG de 28 de novembro de 2018 que deu luz verde à auditoria -, apresentou uma proposta que incluía também os anos de 2017 e 2018, ou seja, período em que a gestão foi da responsabilidade da atual direção.Entretanto, o presidente da AG convocou para 23 de outubro, pelas 20:30, no pavilhão Antoine Velge, uma Assembleia-Geral ordinária para apresentação, discussão e votação do relatório de gestão e contas de 2018. No ponto 2 da reunião magna está prevista a discussão de assuntos não contidos na ordem de trabalhos.