Dupla goleadora de regresso para quebrar jejum

Após cinco derrotas consecutivas e 13 jornadas sem vencer, o V. Setúbal joga hoje, com o Famalicão, a primeira de três finais – as outras serão com Sporting e Belenenses SAD – determinantes para a permanência. Para terem êxito, os sadinos precisam de marcar, algo que não conseguiram fazer em 13 das 31 jornadas realizadas.





Para contrariar essa tendência, os regressos de Carlinhos e Guedes, melhores marcadores da equipa (quatro golos), são boas notícias para Lito Vidigal. Dos 25 golos do Vitória na prova, oito pertencem ao médio brasileiro e ao avançado português, que regressam após castigo.Zequinha, que esteve suspenso três jogos, também volta às opções numa partida em que a defesa sadina estará desfalcada devido às ausências de Sílvio e Artur Jorge.