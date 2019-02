Éber Bessa: «Danilo é meu amigo»

Éber Bessa reagiu com estupefação à suspeita levantada por Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, de que o jogador do V. Setúbal possa ter "ferido intencionalmente" Danilo no Dragão. "O Danilo é meu amigo. Jogámos juntos no Marítimo e inclusivamente trocámos camisolas no final do jogo. Foi um lance normal e fui logo pedir-lhe desculpa", afirmou.

O brasileiro não esconde ter ficado incrédulo com a acusação. "Ninguém gosta de chegar a casa e ouvir essas acusações. Sei a índole que tenho e trabalho para trazer comida para casa. Recomendo que fiquem mais calados e observem direito para não falarem as coisas da boca para fora", atirou.

Éber Bessa, que não descartou a possibilidade de agir judicialmente contra Francisco J. Marques, foge da hipótese de o Benfica pagar a atletas para lesionar jogadores do FC Porto. "Nunca vou aceitar isso, nunca. Como é que iria olhar para a minha família?", questionou.

Sobre o jogo que o FC Porto venceu (2-0), o médio garante que foi derrubado na área no lance em que Nuno Almeida o expulsou por alegada simulação: "O jogador do FC Porto toca em mim e eu caio. Não ouvi o apito e levantei-me para continuar o lance. Só depois vi que o árbitro veio dar-me o cartão amarelo e expulsar-me."