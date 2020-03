Éber Bessa de fora contra o Benfica

Julio Velázquez não vai poder contar com Éber Bessa para a receção do V. Setúbal ao Benfica. O médio brasileiro, o sexto jogador com mais minutos pelos sadinos esta temporada, completou uma série de cartões amarelos no campeonato e fica suspenso por um jogo, abrindo as portas do onze a Tófol Montiel. O jovem espanhol já fez três jogos pelo Vitória e deve merecer a confiança para ocupar a vaga no onze de Velázquez.

Por outro lado, o técnico já irá ter Artur Jorge e Berto à sua disposição, após cumprirem castigo.