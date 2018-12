Éber Bessa diz que o V. Setúbal vai jogar de "igual para igual" com o Benfica

O médio do V. Setúbal Éber Bessa atribuiu esta quarta-feira favoritismo ao Benfica no jogo da 12.ª jornada da Liga NOS, mas considerou que os sadinos têm condições para jogar no sábado de "igual para igual"."Pela grandeza que tem, o Benfica é sempre favorito, mas a nossa equipa é muito boa e, como dizemos aqui, o Vitória não é grande, é enorme. Vamos entrar a disputar o jogo de igual para igual com objetivo de conseguir a vitória. Vamos ver o que acontece. Que vença a melhor equipa", disse Éber Bessa.Em conferência de imprensa, o jogador do conjunto setubalense antecipou muitas dificuldades na partida que se vai realizar no Estádio do Bonfim, e, apesar de as 'águias' ocuparem a quarta posição no campeonato, não considerou o adversário mais fragilizado em comparação com anos anteriores."O Benfica nunca é fraco, é uma equipa muito grande e tem sempre bons jogadores internacionais. Vai ser um jogo muito difícil e temos de estar atentos em todos os momentos para não lhes dar nenhuma oportunidade", vincou.Questionado sobre as principais cautelas a ter com o adversário, o médio referiu o valor do coletivo 'encarnado' e alertou para a necessidade de o Vitória de Setúbal ser eficaz na finalização."Todos os setores têm jogadores de qualidade, por isso temos de ter atenção em todos os momentos e a todos os setores. Numa oportunidade que tenham podem fazer golo. Temos de esperar uma oportunidade também para marcarmos", referiu.Em relação à estratégia que a equipa de Lito Vidigal vai adotar no embate de sábado, Éber Bessa não a desvendou, prometendo apenas entrega total: "Estamos ainda a trabalhar, mas podem ter a certeza de que iremos dar o nosso melhor. Vai haver muita dedicação e entrega, tem sido esse o nosso segredo e é por isso que as vitórias surgem".Sobre a possibilidade de marcar ao Benfica, o jogador, que soma dois golos no campeonato, frisou que mais importante do que 'faturar' é a sua equipa vencer."Quero a vitória, que é o mais importante. Não importa quem faça o golo. No entanto, se tiver possibilidade, claro que quero marcar ou ajudar com uma assistência", admitiu.Frente ao Benfica, Lito Vidigal, que tem orientado os treinos da equipa em Troia, para poupar o relvado do Bonfim, há várias semanas em tratamento, não pode contar com os lesionados André Sousa e Alex Freitas.O V. Setúbal, sétimo classificado, com 17 pontos, e o Benfica, quarto colocado, com 23, defrontam-se no sábado, às 20h30, no Estádio do Bonfim, em Setúbal, em partida da 12.ª jornada da Liga NOS.