Éber Bessa fez treino especial no Dia do Pai

Éber Bessa assinalou o Dia do Pai num treino especial junto da filha, Maria Luísa.





Levantamento de pesos com garrafões de água, abdominais, flexões e agachamentos com a filha de 4 anos às costas foram alguns do exercícios mostrados no vídeo em que surge o brasileiro, que se mantém ativo em casa na quarentena que o plantel está a cumprir.