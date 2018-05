O avançado Edinho encontra-se em final de contrato com o V. Setúbal, mas já foi abordado pelos sadinos para prolongar o vínculo. A revelação foi feita ontem a Record pelo jogador no Casino de Troia, local onde esteve a participar num torneio de póquer organizado pelo clube. "O Sandro [diretor desportivo] já me comunicou que querem contar comigo. Por mim, já sabem que vai ser fácil chegarmos a acordo", referiu.

O jogador, que celebra 36 anos no próximo dia 7 de julho, confessa-se feliz por ter a oportunidade de continuar no Bonfim. "É meu desejo continuar no Vitória. Esta casa pertence-me e eu pertenço a esta casa pelo que não tenho nenhum problema em continuar", afirmou, revelando o desejo de jogar até aos 40 anos. "Procuro não pensar muito nisso, mas acredito que a minha carreira ainda vai durar, pelo menos, mais quatro aninhos (risos). O meu sonho é terminar no Vitória ou então no Sp. Braga", revelou.

Com a permanência na Liga a ser alcançada apenas na derradeira jornada, Edinho confessa que 2017/18 foi uma época muito dura. "Foi a época mais difícil da minha carreira. Custou-me bastante e nas últimas semanas nem conseguia descansar em condições pela pressão de o clube não poder descer de divisão, pelo sofrimento dos colegas e por tudo o que passámos ao longo desta temporada. A conquista da permanência foi um alívio para todos porque este clube não merecia descer", frisou. Elogio ao técnico O atacante deixou uma palavra ao treinador José Couceiro, que anunciou a saída do clube depois da última jornada. "A permanência foi um esforço de todos. Tivemos uma união tremenda e é de louvar o trabalho que fez. Fechou-se um ciclo, mas não acredito que seja para sempre pois deixa amigos no clube e uma massa associativa que gosta bastante dele."

Autor: Ricardo Lopes Pereira