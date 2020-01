Eleições históricas hoje no Pavilhão Antoine Velge

O Pavilhão Antoine Velge vai ser palco hoje das eleições com mais candidatos à presidência na história do clube sadino. O ato eleitoral decorre entre as 10 e as 22 horas, sendo que o facto de haver cinco listas na corrida reforça a expectativa de verificar se estas serão as eleições mais concorridas do século XXI, depois de 2.000 sócios terem votado em 2003. Na altura o sufrágio acabou por ser anulado e marcado por cenas de violência depois de Júlio Adrião, com 1.002 votos, ter sido declarado vencedor contra Jorge Goes (998).

Cardoso Ferreira, presidente da Mesa da Assembleia Geral do Vitória, deixou uma mensagem aos sócios antes destas eleições, que prometem ficar na memória dos sadinos. "Espero e desejo que haja uma grande participação por parte dos associados. O momento eleitoral é bastante relevante. O Vitória é um clube muito importante e com enorme tradição e prestígio a nível nacional. Está agora nas mãos dos sócios decidir de que forma querem que os destinos do clube sejam prosseguidos", referiu o homem que vai conduzir hoje os trabalhos da escolha do futuro presidente do clube.





Chumbita Nunes, da Lista A, é o primeiro a exercer o seu direito de voto, às 11 horas. Paulo Gomes, da Lista D, e Vítor Hugo Valente (E) votam pelas 12h e 12h30, respetivamente. À tarde estarão no pavilhão os outros dois candidatos: José Dias Mendes (C) vota às 15 horas e Pedro Gaiveo Luzio (B) será o último a fazê-lo, quando forem 16 horas. Os cinco deixam as últimas mensagens aos sócios através de