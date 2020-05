Estádio do Bonfim aprovado para receber jogos na retoma da Liga

O Estádio do Bonfim, casa do Vitória de Setúbal, vai ser aprovado pela Direção-Geral da Saúde (DGS) para receber jogos na retoma da Liga NOS, sabe Record.





As instalações do emblema setubalense receberam na manhã desta quinta-feira a terceira vistoria por parte da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo e, depois de verificadas as correções relacionadas com a sinalética, receberam luz verde para acolher os jogos caseiros que restam realizar na Liga NOS.O anúncio oficial da decisão será conhecido ainda hoje. Com a aprovação da DGS, o Estádio do Bonfim integra os 15 estádios autorizados a receber os jogos no regresso do campeonato, a partir de 3 de junho. A estreia do Vitória será a 4 de junho, 19 horas, na Madeira, com o Marítimo. O primeiro jogo em Setúbal será a 10 de junho, pelas 17 horas, frente ao Santa Clara.